Никто не знает, кого Россия вздумает атаковать завтра. Об этом в интервью польскому телеканалу TVN24 заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что Россия напала на украинские корабле и военных в нейтральных водах. Также, по словам Порошенко, есть информация, что у границ с РФ последние два месяца растет количество российских войск, танков, ракетных систем.

Президент отметил немедленную реакцию международных партнеров на агрессию России в Азовском море и напомнил, что состоялся ряд телефонных разговоров с лидерами стран, в том числе с президентом Польши Анджеем Дудой. Глава государства подчеркнул, что польский лидер является адвокатом и важным партнером страны не только в Европейском Союзе, но и в Совете безопасности ООН. «Польша в координации с нашими партнерами из США, Франции, Великобритании, запускает специальную резолюцию Совета Безопасности и мы имеем абсолютно решительные слова в адрес России, как страны агрессора», - рассказал Порошенко. Также было заявление стран «Большой семерки» и ЕС.

«Это акт агрессии и он подрывает безопасность во всем мире. Но в то время, когда Европа делает заявление, Россия нападает. В данной ситуации мы должны лучше координировать наши шаги, чтобы Россия не смогла атаковать страну, которая борется за свободу, демократию и не создает никаких проблем для России и ее территориальной целостности», - отметил он.

Поэтому, по словам Президента, министр иностранных дел Украины посетит встречу Совета ЕС на уровне министров и другие институты, чтобы наработать шаги. «Возможные шаги - пакет санкций по Азову для тех, кто принимал участие в этой провокации», - отметил он. Президент подчеркнул, что Украина с самого начала требовала немедленно освободить корабли и украинских моряков без каких-либо условий. «Они военнопленные и Россия не имеет никакой юрисдикции на моих солдат. Они ничего не нарушили», - подчеркнул он.

Президент также назвал возможным вариантом санкций - остановку строительства «Северного потока-2», который является инструментом России по влиянию на безопасность всего ЕС и получения дополнительных средств и который является политически мотивированным проектом. «Надеюсь, ЕС будет иметь достаточно политической воли, чтобы продемонстрировать единство и солидарность с Украиной», - подчеркнул Глава государства.

На уточняющий вопрос, почему западные партнеры должны прислушиваться к предложениям о санкциях против РФ, Глава государства отметил: «Все боялись агрессию на востоке моей страны назвать агрессией - это конфликт, кризис востока Украины. Боялись назвать нелегальную аннексию Крыма агрессией ... Теперь другое время. Россия опасна не только из-за агрессии на востоке Украины, аннексии Крыма и нынешней попытки оккупировать Азовское море». Президент напомнил, что РФ пыталась объяснить сбитие самолета МН17 многими версиями, а сейчас весь мир представил доказательства, что это российская ракета и экипаж.

«Может кто-то из наших западных партнеров считает, что Украина очень далеко. Но в это же время в центре Великобритании в 21 веке РФ провела химическую атаку и снова говорит, что это не мы. Пока британские службы по расследованию не представили доказательства, что это Россия ... Никто не знает, кого Россия вздумает атаковать завтра. Возможно, российские войска захотят защищать «Северный поток-2» или атаковать Балтийские страны. Может Россия захочет атаковать избирательную систему, как были попытки в Нидерландах и в поддержке Brexit и тому подобное. В этой ситуации мы требуем снова единства ЕС и мира», - отметил он.