Введение военного положения в ряде областей Украины не повлияло на работу банковской системы страны, которая продолжает стабильно работать, как и ранее. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

«На сегодня в целом состояние стабильное. Введение военного положения не повлияло на работу банковской системы», - сказала она, отвечая на вопрос о состоянии сектора спустя неделю после инцидента между российскими и украинскими судами в Азовском море и последовавшего за этим введения военного положения в ряде областей Украины.

По словам Рожковой, регулятор по прежнему не видит оттока средств клиентов из банковской системы. «Объем срочных депозитов по банковской системе вообще не изменился. Есть колебания остатков по текущим счетам, но для них характерны такие колебания, и они не связаны с введением военного положения», - добавила она.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).