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Страна-агрессор Российская Федерация тратит большие ресурсы, для дестабилизации ситуации в Украине и создания «ситуации хрупкости». Об этом заявил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, сообщает LIGA.net.

«Россия тратит серьезные средства на военный компонент, однако еще большие средства идут поддержку невоенных методов ведения войны. Например, в РФ создано Федеральное агентство Россотрудничество, которое имеет свою сеть во всем мире, и при этом серьезно финансируется - и зачастую не из государственного бюджета России», - сказал Черныш.

По его словам, есть целый ряд приближенных к власти РФ олигархических структур, которые получают соответствующие «задачи», направленные на дестабилизацию и раскол общества.

«Такие олигархи - «сателлиты» государства - по сути выполняют задачи, поставленные властями РФ, они создают частные военные компании, фабрики троллей и все остальное, что можно использовать для достижения определенных интересов», - добавил он.

Министр подчеркнул, что все действия РФ спланированы, прогнозируемы и реализуются для того, чтобы ослабить Украину.

«Когда страна ослаблена из-за влияния различных факторов, можно небольшим количеством военной силы ее захватить. В теории это называется «ситуация хрупкости», и если ее создать, любое государство становится легкой добычей. Это такая тонкая игра, где РФ объединяет военную и невоенную силу для того, чтобы повлиять на наше государство и заставить отказаться от цивилизационного выбора», - объяснил Черныш.

 
ForUm

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