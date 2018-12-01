Вечером 30 ноября в США в возрасте 94 лет умер 41-й президент Джордж Буш-старший. Об этом говорится в заявлении его сына, 43 президента США Джорджа Буша младшего, опубликованного пресс-секретарем Джимом Макгратом, сообщает УНИАН.

«Джеб, Неил, Марвин и я c прискорбием сообщаем, что после 94 замечательных лет наш дорогой отец умер. Джордж Герберт Уокер Буш был человеком с сильнейшим характером и отцом, которого дочери и сыновья только могли желать», - говорится в заявлении.



Время и место и похорон пока неизвестно. По словам спикера, они будут объявлены позже.

