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Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что официальному Вашингтону ничего неизвестно о переговорах относительно размещения в Украине постоянной американской военной базы, сообщает УНИАН.

Волкер сказал, что у США и Украины существует «нормальное здоровое оборонное сотрудничество».

«Помогаем организационно, помогаем проводить реформу вооруженных сил, чтобы у них был современный мощный оборонительный потенциал. И намерены и дальше сотрудничать с Киевом в этой сфере», - отметил он.
ForUm

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