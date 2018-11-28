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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой блокировали в Киеве деятельность группировки, специализировавшейся на сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого Главным следственным управлением СБУ уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали за границей «комплектующие» для сбора оружия. Товар они получали международными почтовыми отправлениями. Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на «черном рынке», в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составляла две тысячи долларов США.

Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии в Киеве при попытке сбыта восьми единиц огнестрельного оружия. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли немало запчастей к короткоствольному огнестрельному оружию, в частности, пистолетных затворов, рамок, стволов и магазинов.

Сейчас задержанному злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

 
ForUm

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