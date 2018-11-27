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Украинцы оценивают введение военного положения, инициированного президентом Петром Порошенко, как попытку власти продлить свои полномочия. За подобные решения лидер страны обязан нести ответственность, а в данном случае – должно быть принято добровольное решение действующего президента Украины уйти в отставку.

Такое заявление сделал лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в видеообращении, размещенном на YouTube-канале партии.

 

 

«Через 4 месяца очередные выборы. Перспективы переизбраться у действующего президента практически отсутствуют, поэтому он и его команда готовы пойти на такой циничный вариант, как имитация угроз, провокации на фронте, эскалация военного противостояния», – прокомментировал А. Соловьев. 

Он добавил, что инициатива Банковой по введению военного положения обоснована лишь утратой доверия и поддержки людей.

«Режим готов отобрать у граждан последнее – не только деньги или собственность, но и наши конституционные права. Он (режим – ред.) желает лишить нас свободы передвижения, хочет украсть право голоса», – отметил политик. «Попытка таким циничным образом сорвать или оттянуть выборы провалилась. Парламент не только ограничил «хотелки» Банковой, но и проголосовал за постановление об обязательном проведении президентских выборов 31 марта 2019 года».

Лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает украинских граждан ответственно относиться к выборной кампании, к своему участию в ней, а также помнить, что голосовать – это не только право, но и долг ответственного за свое будущее гражданина. «Пришло время принимать обдуманные решения, настало время действовать разумно», – заявил А. Соловьев.

Напомним, 26 ноября состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. На нем народные депутаты в урезанном виде поддержали президентский указ о введении военного положения в Украине.

За две недели до введения военного положения КМУ принял ряд регламентирующих ВП нормативных документов. Все документы  опубликованы на правительственном портале.
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