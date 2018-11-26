«Война вместо выборов – именно на это готов пойти Порошенко в своих попытках удержаться у власти», – заявил лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев.

Политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает все непарламентские и парламентские силы блокировать принятие военного положения, так как оно откроет ящик Пандоры, и даст возможность Порошенко узурпировать власть. Военное положение развяжет руки военным неонацистским группам, спровоцирует притеснение инакомыслия, свободных СМИ, оппозиции и запустит политические репрессии. Идется в обращении «РАЗУМНОЙ СИЛЫ», размещенном на сайте партии.

Объявить военное положение за 4 месяца до выборов на фоне нулевых рейтингов власти после пяти лет конфликта на Донбассе– это бездарный спектакль, в который никто не поверит. Многочисленные социологические исследования неумолимо утверждают: украинцы скорее готовы проголосовать за певцов и скоморохов, но только не за действующего президента, умудрившегося за четыре года довести страну до нищеты.

«У Порошенко хватает подлости прикрываться войной для того, чтобы узурпировать власть. Он прекрасно понимает, что, если он не получит второй президентский срок, то сразу же отправится на первый тюремный – по нему уже давно трибунал плачет за то, что он сделал с Украиной», – заявил А. Соловьев.

Когда был аннексирован Крым ‒ о военном положении Порошенко и не заикался. Так ему хотелось стать президентом. А теперь ему еще больше хочется остаться президентом. И здравый смысл и логика ему не помеха. Поэтому нас вынуждают стать зрителями в президентском театре абсурда. Крым, Донбасс, Иловайск, Дебальцево, Донецкий аэропорт, пять лет конфликта и ежедневные сводки о десятках и сотнях погибших украинских бойцов – все это не стало поводом для военного положения. А вот приближающиеся выборы – как раз повод.

Украине сегодня, как воздух, нужен мир. Чтобы вернуться к восстановлению и развитию страны – нам необходимо прекратить войну. Народную декларацию о мире подписали около 500 000 человек и это в который раз демонстрирует, что страна хочет мира, а не войны.

Отметим, в сентябре текущего года председатель партии «Разумная сила» Соловьев заявлял, что сегодня в Украине продолжается игра в «покращення» на фоне деградации: пенсии задерживают, а задолженность по зарплатам растет.

Ранее также сообщалось, что в сентябре этого года партией «РАЗУМНАЯ СИЛА» была инициирована Народная декларация о мире. Документ поддержали уже около 500 тысяч граждан по всей Украине, в том числе и на неподконтрольных территориях. Подписная кампания активно продолжается.

19 ноября текущего года стартовал процесс выдвижения кандидатов на местные выборы, которые пройдут 23 декабря 2018 года. Политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» стала одним из 47 участников. При введении военного положения выборы в Украине приостанавливаются.