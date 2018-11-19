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Парламентская ассамблея НАТО выступает за предоставление Украине четкой перспективы членства в Альянсе.

Об этом говорится в специальном отчете Парламентской ассамблеи НАТО «Противодействие российским гибридным угрозам: обновление», сообщает Укринформ.

«Грузии, Украине и Молдове, а также странам Западных Балкан следует дать четкую перспективу членства как в НАТО, так и в ЕС. Их принятие должно основываться исключительно на воплощении критериев членства», - говорится в отчете.

В документе также содержится призыв к решению проблем «серых зон» в Восточной Европе. «Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, должна быть решена проблема «серых зон» в Восточной Европе. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом», - утверждает автор отчета, депутат верхней палаты парламента Великобритании Лорд Джоплинг.
ForUm

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