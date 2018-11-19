Российский «Газпром» завершил строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии окончания этого этапа в режиме видеоконференции.

Путин дал команду на завершение строительства «Турецкого потока», после чего глава «Газпрома» Алексей Миллер распорядился с судна Pioneering Spirit спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

«Газпром» начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в мае 2017 года.

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.