Государства-члены Парламентской ассамблеи НАТО осуждают Россию за вмешательство в иностранные демократические процессы.

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО «Защита выборов в Альянсе», сообщает Укринформ.

«Ассамблея решительно осуждает недавние вмешательства России в выборы и референдумы в странах-союзниках и партнерах, а также ее широкие попытки дестабилизировать демократии в Европе и Северной Америке», - отмечается в проекте резолюции, которая сегодня будет вынесена на голосование во время пленарного заседания.

В документе также обращается внимание на «общие стратегические вызовы, которые российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников».

«Ассамблея обеспокоена, что агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы, а также проведение гибридных операций, подорвали евроатлантическую безопасность и основанный на правилах мировой порядок», - утверждается в документе.