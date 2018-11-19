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Государства-члены Парламентской ассамблеи НАТО осуждают Россию за вмешательство в иностранные демократические процессы.

Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО «Защита выборов в Альянсе», сообщает Укринформ.

«Ассамблея решительно осуждает недавние вмешательства России в выборы и референдумы в странах-союзниках и партнерах, а также ее широкие попытки дестабилизировать демократии в Европе и Северной Америке», - отмечается в проекте резолюции, которая сегодня будет вынесена на голосование во время пленарного заседания.

В документе также обращается внимание на «общие стратегические вызовы, которые российские кибернетические и информационные операции создают для безопасности союзников».

«Ассамблея обеспокоена, что агрессивные действия России, в том числе угрозы и применения силы, а также проведение гибридных операций, подорвали евроатлантическую безопасность и основанный на правилах мировой порядок», - утверждается в документе.

 

 
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