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В российскую армию призвали уже около 12 тысяч жителей оккупированного Крыма, сообщает Крымская правозащитная группа.

«Оккупационные власти поощряют юных крымчан вступать в ряды российской армии. За четыре года войска России пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи парней призываются во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года», – говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал, Нидерланды) информацию о проведении Россией незаконного призыва в аннексированном ею Крыму.
ForUm

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