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Официальный Вашингтон выразил очень четкую поддержку стремления Украины к членству в Евроатлантическом альянсе, подчеркнув, что однажды Украина будет в НАТО.

Об этом заявил по итогам проведения Комиссии стратегического партнерства Украина-США в Вашингтоне глава МИД Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

«В нашем совместном заявлении (по итогам работы Комиссии, - ред.) очень четко написано, и вы это не найдете во многих документах, о том, что Соединенные Штаты поддерживают наши евроатлантические стремления, и что однажды Украина будет в НАТО. Более четко сказать уже по определению нельзя», - подчеркнул министр.

По словам Климкина, во время заседания комиссии, а также во время его встречи с Майком Помпео, обсуждались дополнительные шаги для продвижения Украины в направлении НАТО, в частности, в контексте реформ и имплементации закона о национальной безопасности. В этой связи министр подчеркнул, что нужно решить очень много вопросов.

«На самом деле, вступление в НАТО - это процесс не только изменения в нашем секторе безопасности и обороны, это процесс освобождения самом деле всей страны», - отметил глава МИД.

Напомним, в пятницу состоялось первое заседание обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина-США под сопредседательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

 
ForUm

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