Федеральная служба безопасности РФ пыталась получить доступ к базам данных визового центра, предоставляющего услуги по обработке заявлений на визы в Великобританию и Шенгенскую зону.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider, сообщает Укринформ.

Целью расследования организаций является выяснение того, как британскую визу получили сотрудники ГРУ РФ «Петров» и «Боширов», которых обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Под фальшивыми личностями агенты не могли подтвердить финансовую состоятельность или наличие деловых связей, но, тем не менее, смогли получить визы в Великобританию и Шенгенскую зону, по которым они как минимум четыре раза посетили Британию и 7 других стран ЕС в период с 2014 по 2018 года.

В распоряжении The Insider и Bellingcat оказался ряд документов, переданных высокопрофессиональным IT-специалистом Вадимом Митрофановым (в целях безопасности имя было изменено), который попросил убежище в США после того, как ФСБ стала принуждать его к сотрудничеству, угрожая его жене и матери.

Согласно показаниям Митрофанова, который в 2016 году работал главным техническим специалистом в компании TLSсontact, предоставляющей эксклюзивные услуги по обработке заявлений на визы в консульствах, в том числе Великобритании в России, на тот момент ФСБ уже имела доступ ко всем видеокамерам внутри центра подачи виз.

Завербовав Митрофанова, ФСБ планировала использовать его для получения конфиденциального потока данных о заявителях на получение виз.

По словам Митрофанова, в июне 2016 года его связной в ФСБ спросил его, можно ли организовать визы для «пары парней, которые должны посетить Великобританию». «Важно, чтобы их паспорта принимались и утверждались непосредственно консульством, без каких-либо проверок и следов в визовом центре», - сказал ему сотрудник ФСБ, на что Митрофанов ответил, что это практически невозможно, если только в посольстве у ФСБ нет своих людей.

История Митрофанова окончательно не доказывает, что ФСБ или какое-либо другое агентство безопасности успешно нарушили систему выдачи виз и, таким образом, помогли сотрудникам ГРУ с визами. Тем не менее, это указывает на методическое упорство, которое было применено при попытке скомпрометировать протоколы выдачи виз.