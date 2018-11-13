За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины осужден гражданин РФ, боевик террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где вступил в террористическую группировку «Оплот».

В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных.

В апреле 2017 украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области. Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.