также в разделеОбщество
Почти 900 заключенных в ОРДЛО просят перевода на подконтрольную территорию 13
В Северодонецке сорвали отопительный сезон 13
Одесский застройщик вводит новый формат общения с инвесторами 17
Украина экстренно созывает ТКГ из-за «выборов» на Донбассе 260
По факту проведения «выборов» в ОРЛО завели уголовное дело 17
«Ничтожное событие»: ВР не будет реагировать на «выборы» в ОРДЛО 16
Продана вызвали в САП, но он уехал за границу 14
На Кировоградщине над военным арсеналом засекли беспилотник 23
Из-за отсутствия отопления в Смеле открыто уголовное производство 18
Все котельные Кривого Рога возобновили работу 42
Руководителей МАУ подозревают в присвоении 10 миллионов 23
По факту отсутствия отопления в Кривом Роге завели уголовное дело 27
Полторак намерен уволить двоих заместителей 20
В Словакии впервые выдвинули обвинение за участие в войне на Донбассе 20
В Одессе Аднан Киван подставил своих инвесторов: жителей ряда «Жемчужин» могут вызывать на допросы 38
Сто лет окончания Первой мировой: для Украины она продолжается и поныне 30
Полиция задержала банду, удерживавшую в рабстве почти 100 человек 103
Паламарчук надеется, что следствие докажет его непричастность к убийству Гандзюк 33

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины осужден гражданин РФ, боевик террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где вступил в террористическую группировку «Оплот».

В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирование. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных.

В апреле 2017 украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области. Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1448 грн.
13
Теги