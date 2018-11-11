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Правительственные структуры и частные компании США готовы к партнерству с Украиной в развитии энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время возложения цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Американский чиновник отметил, что одним из средств почтить людей, которые боролись за свободу, является, в том числе, и обеспечение экономической свободы в Украине.

«Один из лучших и сильнейших способов это обеспечить - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине», - сказал Перри.

«Цель нашего визита - передать украинскому правительству, что есть как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры США, которые готовы быть длительными партнерами на этом пути», - отметил министр энергетики США.

Как сообщалось ранее, укрепление партнерства с Америкой в сфере энергетики станет основным вопросом на повестке дня визита министра энергетики США Рика Перри в Украину, Польшу, Венгрию и Чехию.
ForUm

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