Правительственные структуры и частные компании США готовы к партнерству с Украиной в развитии энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри во время возложения цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
Американский чиновник отметил, что одним из средств почтить людей, которые боролись за свободу, является, в том числе, и обеспечение экономической свободы в Украине.
«Один из лучших и сильнейших способов это обеспечить - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине», - сказал Перри.
«Цель нашего визита - передать украинскому правительству, что есть как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры США, которые готовы быть длительными партнерами на этом пути», - отметил министр энергетики США.
Как сообщалось ранее, укрепление партнерства с Америкой в сфере энергетики станет основным вопросом на повестке дня визита министра энергетики США Рика Перри в Украину, Польшу, Венгрию и Чехию.
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