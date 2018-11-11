Во исполнение распоряжения КГГА, коммунальное предприятие «Киевпастранс» совместно с Департаментом экономики и инвестиций провели инвестиционные конкурсы с привлечением частных инвесторов по обновлению остановочной инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

По результатам проведенного конкурса новыми конструкциями будут оснащены 994 существующие остановки общественного транспорта.

«На крупных транспортных узлах уже начат комплекс мероприятий по благоустройству: твердое покрытие оборудовано фигурными элементами мощения, современные конструкции павильонов ожидания уже с киосками для продажи проездных документов подключают к инженерным сетям», – сказано в сообщении.

В КГГА уточнили, сто сейчас такие конструкции инвесторами установлены на остановках «ул. Николая Закревского» и «Ст. м «Дорогожичи». До конца года планируют установить еще около 30 таких комплексов.

В целом же с начала 2018 года оборудовано 63 павильона ожидания европейского типа из закаленного стекла, которые позволяют пассажирам видеть подъезжающий транспорт.