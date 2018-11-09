У берегов норвежского острова Ян Майен произошло сильнейшее в истории страны землетрясение.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкойна норвежское издание Aftenposten.

Землетрясение произошло в 2.49 ночи в пятницу, его эпицентр находился на расстоянии 125 км от острова Ян Майен.

На острове на время землетрясения находились 18 человек – работники метеорологической службы и военнослужащие вооруженных сил. Никто из людей не пострадал, хотя они и говорят, что после того как их разбудило землетрясение, они находились в шоковом состоянии.

Землетрясение имело магнитуду 6,8 и является самым сильным из зафиксированных в Норвегии. Предыдущее сильнейшее землетрясение также произошло в районе острова Ян Майен в 2012 году и имело магнитуду 6,6 – тогда также никто не пострадал.