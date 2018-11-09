также в разделеМир
Глава МИД Австрии отменила визит в РФ из-за задержания российского шпиона 7
Саудовская Аравия изучает возможный распад ОПЕК 21
В Лондоне расклеили сатирические билборды с Путиным 71
Стрельба в Калифорнии: погибли 12 человек, нападавший убит 24
Российским военным запретили рассказывать о себе в СМИ и интернете 17
Губернаторами двух штатов США стали американцы украинского происхождения 34
Мэр Варшавы запретила марш националистов 30
Трамп уволил генпрокурора США 129
В российской больнице пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу 78
В США выбрали самую молодую в истории конгрессвумен 84
Казахстан выбрал для запуска своих спутников Falcon 9 38
США намерены ввести против РФ новые «драконовские санкции» 80
Республиканская партия теряет большинство в нижней палате Конгресса США 52
Предварительные результаты: республиканцы сохраняют большинство в Сенате США 70
ЕС может ввести санкции против Италии 115
Генерал США считает, что из-за нищеты и вымирания РФ перестанет быть угрозой 50
Лукашенко заявляет, что в Беларуси не будет военной базы РФ 139
Французские силовики задержали 6 человек, планировавших нападение на Макрона 18

У берегов норвежского острова Ян Майен произошло сильнейшее в истории страны землетрясение.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкойна норвежское издание Aftenposten.

Землетрясение произошло в 2.49 ночи в пятницу, его эпицентр находился на расстоянии 125 км от острова Ян Майен.

На острове на время землетрясения находились 18 человек – работники метеорологической службы и военнослужащие вооруженных сил. Никто из людей не пострадал, хотя они и говорят, что после того как их разбудило землетрясение, они находились в шоковом состоянии.

Землетрясение имело магнитуду 6,8 и является самым сильным из зафиксированных в Норвегии. Предыдущее сильнейшее землетрясение также произошло в районе острова Ян Майен в 2012 году и имело магнитуду 6,6 – тогда также никто не пострадал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги