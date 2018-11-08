На сегодня Украина имеет в ПХГ объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Так, за первую неделю ноября объемы газа в украинских подземных газовых хранилищах увеличились почти на 100 млн куб. м и составляют 17,2 млрд куб. м. Это на 400 млн куб. м или на 2,4% больше, чем на эту дату год назад.

Остаток газа в подземных хранилищах на конец отопительного сезона 2017/2018 гг составлял 7,4 млрд куб. м., что существенно выше технологического минимума.