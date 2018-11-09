Новые финансовые санкции против России, объявленные 8 ноября Министерством финансов США, впервые на официальном уровне признают, что Россия имеет полный контроль над ситуацией на оккупированной части востока Украины.



Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает УНИАН.

Также впервые санкции накладывают на физических лиц, которые своими инвестициями «способствуют интеграции Крыма» и касаются причастных к нарушениям прав человека в Крыму. Говоря о новых санкциях, которые США накладывают на Россию, Курт Волкер отметил, что они касаются как Крыма, так и Донбасса.

«Эти санкции касаются трех человек и девяти организаций, которые поддерживают усилия России по интеграции Крыма через частные инвестиции и проекты, или тех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека», – сказал Волкер.

Он отметил, что санкции являются следующим шагом после Крымской декларации государственного секретаря США Майкла Помпео от 25 июля о том, что США не признают и не будут признавать в будущем Крым как часть России. Эти санкции, по словам Волкера, подчеркивают непоколебимое партнерство между США и Украиной и Евросоюзом и неприятие оккупации и аннексии Крыма и использование силы, чтобы контролировать части Луганской и Донецкой областей на востоке Украины. При этом США возлагают на Россию ответственность за нарушения прав человека в районах Украины, которые оккупированы или контролируемые Россией с помощью силы.

«На протяжении долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над тем, что происходит на оккупированных ею территориях, это касается военных сил, политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины», – подчеркнул Волкер. При этом он отметил, что санкции будут усиливаться, если не будет достигнут прогресс в возвращении Крыма под контроль Украины и имплементации Минских соглашений.

«Если бы мы увидели имплементацию Россией Минских соглашений и установление мира, мы были бы готовы пересмотреть санкции и отменить их. Но сейчас мы никакого прогресса не видим», – заявил Волкер.

Война на Донбассе, по словам Волкера, уже имеет больше жертв, чем любой другой конфликт в Европе со времени Балканских войн. А относительно людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, то эти цифры являются крупнейшими со времени Второй мировой войны. Более 3 млн человек покинули зону конфликта, где погибло более 10 тыс. человек. Из них 450 гражданских лиц погибло только за последние 14 месяцев. Более миллиона человек нуждается в помощи, потому что живут без воды, отопления или даже крыши над головой. Большинство из этих самых нуждающихся – пожилые люди, которые не имеют возможности покинуть зону конфликта.

Для того, чтобы цифры потерь были понятны иностранным журналистам, Курт Волкер пояснил, что около 3 тыс. гражданских украинцев погибли в этом конфликте, а потери украинского войска, которые достигают 7 тыс., являются большими, чем потери среди американских в Афганистане за все время войны в той стране.

Как ранее сообщал ForUm, 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.