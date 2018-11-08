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Министерство финансов США расширило санкции против РФ  в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций. Список обнародован на сайте Минфина США, сообщает 112 Украина.

В частности, санкции ввели в отношении экс-сотрудника СБУ Александра Басова, который сейчас занимает должность так называемого «заместителя министра госбезопасности «ЛНР»; сотрудника ФСБ России Андрея Сушко (бывший подполковник СБУ); экс-начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ Владимира Зарицкого.

Среди компаний и организаций, против которых вводятся санкции, - крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», санаторно-курортный комплекс Mriya Resort, компании КрымТЭЦ, Гарант СВ, Управляющая компания инфраструктурных проектов (УКИП), Южный проект и «МГБ ЛНР».

Как сообщал ForUmСША 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

20 октября Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении РФ из-за агрессии против Украины. 
ForUm

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