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Вчера, 8 ноября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, 4 из них - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.

Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

Сегодня, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.

По данным разведки, за прошедшие сутки, один российский оккупант был уничтожен, санитарные же потери противника составляют 11 человек.
ForUm

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