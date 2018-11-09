Вчера, 8 ноября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, 4 из них - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.
Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, захватчики применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.
В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.
Сегодня, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.
По данным разведки, за прошедшие сутки, один российский оккупант был уничтожен, санитарные же потери противника составляют 11 человек.
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