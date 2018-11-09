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В четверг, 8 ноября, в Киеве на улице Энтузиастов, 47 неизвестные избили и подстрелили мужчину.

Вызов на линию 103 поступил около 22:40, сообщает Информатор.

По словам сторожа стоянки, мужчина как обычно поставил свой автомобиль и пошел домой. Спустя несколько минут он вернулся весь в крови и попросил вызвать ему «скорую» и полицию. Также пострадавший добавил, что в него стреляли.

На место прибыла полиция и медики. Врачи оказали первую помощь пострадавшему мужчине и госпитализировали в больницу.

На месте патрульные выяснили, что мужчина шел к своему парадному. Предварительно, в этот момент к нему подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Кроме того, пострадавшего «задули» газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него, мужчина получил два ранения.

После преступления нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Что стало причиной такого инцидента — неизвестно. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

 
ForUm

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