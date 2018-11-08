Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура получили доступ к банковским и другим финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, суд вынес более 20 решений о доступе НАБУ к этим документам

«Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможности их изъятия», - сказал источник.

Собеседник сообщил, что эти документы уже показали немало интересного.

«Показали движение средств и так далее», - добавил он.

При этом, по его словам, речь о подозрении Луценко пока не идет.

Как сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Луценко в ноябре 2017 года.