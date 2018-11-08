Сегодня перед началом футбольного матча на НСК «Олимпийский» с 18:55 до 19:55 станция киевского метро «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, «Площадь Льва Толстого» на вход, сообщает пресс-служба предприятия.

В настоящее время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в этих станций.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, 8 ноября на НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Ренн» (Франция).