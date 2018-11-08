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Украина предложила Китаю начать совместные консультации об условиях создания зоны свободной торговли.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Мнкэкономразвития, об этом заявил в рамках рабочего визита в Пекин первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время встречи с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ.

«Сотрудничество с Китаем является неизменным и стратегическим приоритетом внешнеэкономической политики Украины. За 8 месяцев 2018 товарооборот между странами составил почти $6 млрд и вырос на 21%. Но этот объем торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. В ближайшие 5 лет можем увеличить товарооборот до $20 млрд в год. Поэтому нам следует активизировать работу по всем направлениям и проработать новые инструменты», - сказал Кубив.

Он отметил, что после длительного перерыва в работе межправительственной комиссии по сотрудничеству Украина-Китай удалось восстановить ее деятельность. Это дало существенный положительный толчок для активизации сотрудничества между странами и наращивания объемов торговли и кооперации между предприятиями Китая и Украины.

Кубив также добавил, что для более глубокого развития сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия Украина-Китай следует начать работу над широкими возможностями для торговли между странами.

«За несколько лет Украина существенно расширила собственную сеть преференциальных режимов торговли. Есть новое соглашение о свободной торговле с Канадой, завершили переговоры о свободной торговле с Израилем, завершаем переговоры с Турцией. Мы видим эффективность этих соглашений, поэтому предлагаю начать совместные украинско-китайские консультации по предпосылкам создания зоны свободной торговли Украина-Китай», - подчеркнул первый вице-премьер.

Участники встречи также обсудили сотрудничество в рамках инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс и путь», а также сотрудничество в сфере энергетики, как традиционной так и альтернативной, инфраструктурных проектов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и агроиндустрии, инноваций и цифровизации и другие текущие и перспективные проекты.
ForUm

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