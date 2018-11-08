В пгт Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма в доме Халила Аблямитова российские силовики провели обыск, сообщает Крымская солидарность.

Информация об обыске начала поступать около 07:00 8 ноября. По данным правозащитной группы среди силовиков были 11 человек в масках, на форме у них видели нашивки ОМОНа.

В обыскиваемом доме проживает пять человек, включая полуторагодовалого ребенка. Во время обыска пожилому отцу стало плохо, ему вызвали скорую.

По завершению обыска сына хозяина дома, Аблялима Аблямитова, и его супругу, Айджан силовики увезли в неизвестном направлении. Дома остался их маленький ребенок. По данным правозащитной группы, родные Аблямитовых звонили на горячую линию ФСБ, чтобы сообщить о пропаже, и их заявление якобы было принято, однако в самой ФСБ заявили, что указанные люди не поступали и такими данными силовики не располагают.

По данным журналиста Антона Наумлюка, задержанных после обыска посадили в разные машины, одна уехала в сторону Симферополя, другая – в Джанкой.

«Но в итоге обоих задержанных везут в Симферополь», - написал он в Facebook.