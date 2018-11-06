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Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал 38 голосов народных депутатов в Верховной Раде за его отставку «вотумом доверия». Об этом он написал в своем блоге на «Украинской правде».
«Сегодня в парламенте я дал объяснения по обвинениям в адрес Генеральной прокуратуры и Национальной полиции в бездействии по расследованию покушения на убийство Екатерины Гандзюк. Я также предложил парламентариям дать оценку моей деятельности демократическим способом. 38 голосов за мою отставку - это вотум доверия и сигнал того, что депутаты, так же, как и я, считают, что реформа прокуратуры и правоохранительной системы должно быть продолжена», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 6 ноября, во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.

В то же время парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов. 
ForUm

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