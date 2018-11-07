В США 29-летняя представительница Демократической партии Александрия Окасио-Кортес одерживает победу на промежуточных выборах над республиканцем Энтони Паппасом с рекордным отрывом более чем в 50% голосов.

Таким образом Окасио-Кортес станет самой молодой женщиной-конгрессменом в истории США, сообщает «Новое Время».

Окасио-Кортес баллотируется от района Бронкс в Нью-Йорке. Она выступает за доступную систему медицинского страхования, бесплатные курсы для поступления в вузы, а также за упразднение Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Ее идеи поддержал бывший президент США Барак Обама.

Летом этого года она победила на предварительных выборах Демократической партии, обогнав Джозефа Кроули - опытного политика, который на протяжении 19 лет был депутатом от демократов в Палате представителей.

Напомним, 6 ноября в США прошли выборы сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, губернаторов штатов и членов законодательных собраний штатов, судьей, членов советов школьных округов.

Как показали предварительные результаты, Демократическая партия займет большинство мест в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом.