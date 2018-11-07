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Сегодня, 7 ноября, в Тернополе частные перевозчики снова не выпустили на маршруты автобусы, сообщает пресс-служба Тернопольского городского сета.

«Весь коммунальный общественный транспорт Тернополя курсирует в полноценном режиме, чтобы максимально обеспечить полноценные перевозки граждан. В общем 54 троллейбуса и 4 автобуса КП «Тернопольэлектротранс» работают сегодня на городских маршрутах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с частными перевозчиками Тернополя, которые не осуществляют перевозки общественным пассажирским транспортом, в настоящее время ведутся переговоры для решения транспортных проблем в городе.

Сегодня состоится заседание постоянной комиссии (комиссии по вопросам экономики, промышленности, транспорта и связи, контроля за использованием коммунального имущества, внешних связей, предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей и туризма) по поиску совместных путей выхода из данной ситуации.

Напомним, на прошлой неделе исполнительный комитет Тернопольского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Они вступили в силу с 1 ноября.

Однако жители города прибегли к массовым акциям протеста. Сначала многие жители города просто бойкотировали общественный транспорт, добираясь на работу пешком.

А в воскресенье, 4 ноября, и понедельник, 5 ноября, устроили массовые акции протеста.

В результате в городском совете отменили новые тарифы и вернулись к старым – по 5 гривен проезд в маршрутках при наличном расчете и по 4 – по карте тернополянина, в троллейбусах старый тариф составляет соответственно 4 и 3 грн.

Но таким решением оказались недовольны частные перевозчики, которые 6 ноября в знак  протеста не вышли на работу.
ForUm

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