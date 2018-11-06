также в разделеОбщество
В СБУ рассказали, в чем подозревают мать Бережной 10
Запорожского журналиста приговорили к 5 годам условно за сепаратизм 12
В харьковском метро задержали военного с гранатометом и взрывчаткой 13
Януковича вызвали в суд для последнего слова 18
У НАПК появились вопросы к Богуслаеву 14
Нардеп Паламарчук уволил помощника, который фигурирует в деле Гандзюк 15
Князев раскрыл детали нападения на Гандзюк 42
Рада создала ВСК для расследования нападений на Гандзюк и других активистов 12
СБУ подтвердила обыски у представителей пророссийской организации 34
ЕСПЧ обязал Украину выплатить ромам по €11 тысяч компенсации за погром 42
Дело Гандзюк: Следствие подозревает, что заказчиков было 12 55
Источник: Расследование дела против Омеляна завершено 28
Расследование: 120 нардепов-миллионеров получают компенсацию за жилье 103
НАПК понадобился еще месяц для проверки декларации Омеляна 47
Глав силовых ведомств вызвали в Раду из-за смерти Гандзюк 56
Прокуратура засекретила все решения судов по делу о взрывах под Ичней 26
Декларации СБУ: Верховный суд подтвердил, что НАПК все делает правильно 13
В Кабмине объяснили, как оплачивать коммуналку, если субсидия еще не начислена 224

В Тернополе частные перевозчики не соглашаются работать по старым тарифам, поэтому прибегли к акции протеста – водители маршрутных автобусов не вышли на работу. Об этом сообщает Терноград.

Сейчас по городу курсируют только троллейбусы коммунального предприятия «Тернопольэлектротранс». Однако этого недостаточно, что покрыть весь поток пассажиров.

Многие жители добираются на работу пешком, плюс существенно возросло количество частного автотранспорта на улицах города.

Как следствие, пробки в час пик существенно больше, чем обычно.

На прошлой неделе исполнительный комитет Тернопольского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Они вступили в силу с 1 ноября.

При наличном расчете приходилось платить 9 гривен за один проезд в маршрутках и 8 гривен за один проезд в троллейбусе.

При оплате электронным билетом или банковской карточкой стоимость проезда составляла 7 гривен в маршрутках и 6 в троллейбусах.

Владельцы карточки тернополянина по новому тарифу должны были платить по 6 гривен за проезд в маршрутках и по 5 гривен – за проезд в троллейбусах.

Однако жители города прибегли к массовым акциям протеста. Сначала многие жители города просто бойкотировали общественный транспорт, добираясь на работу пешком.

А в воскресенье, 4 ноября, и понедельник, 5 ноября, устроили массовые акции протеста.

В результате в городском совете отменили новые тарифы и вернулись к старым – по 5 гривен проезд в маршрутках при наличном расчете и по 4 – по карте тернополянина, в троллейбусах старый тариф составляет соответственно 4 и 3 грн.

Но таким решением оказались недовольны частные перевозчики и устроили сегодня акцию протеста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги