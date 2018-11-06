В Тернополе частные перевозчики не соглашаются работать по старым тарифам, поэтому прибегли к акции протеста – водители маршрутных автобусов не вышли на работу. Об этом сообщает Терноград.

Сейчас по городу курсируют только троллейбусы коммунального предприятия «Тернопольэлектротранс». Однако этого недостаточно, что покрыть весь поток пассажиров.

Многие жители добираются на работу пешком, плюс существенно возросло количество частного автотранспорта на улицах города.

Как следствие, пробки в час пик существенно больше, чем обычно.

На прошлой неделе исполнительный комитет Тернопольского городского совета утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Они вступили в силу с 1 ноября.

При наличном расчете приходилось платить 9 гривен за один проезд в маршрутках и 8 гривен за один проезд в троллейбусе.

При оплате электронным билетом или банковской карточкой стоимость проезда составляла 7 гривен в маршрутках и 6 в троллейбусах.

Владельцы карточки тернополянина по новому тарифу должны были платить по 6 гривен за проезд в маршрутках и по 5 гривен – за проезд в троллейбусах.

Однако жители города прибегли к массовым акциям протеста. Сначала многие жители города просто бойкотировали общественный транспорт, добираясь на работу пешком.

А в воскресенье, 4 ноября, и понедельник, 5 ноября, устроили массовые акции протеста.

В результате в городском совете отменили новые тарифы и вернулись к старым – по 5 гривен проезд в маршрутках при наличном расчете и по 4 – по карте тернополянина, в троллейбусах старый тариф составляет соответственно 4 и 3 грн.

Но таким решением оказались недовольны частные перевозчики и устроили сегодня акцию протеста.