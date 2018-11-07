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Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявляет, что патриархат обратится в Верховную Раду Украины с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия УПЦ Московского патриархата на Русскую православную церковь в Украине, сообщает «Голос Украины».

Он отмечает, что священники и миряне, которые не захотят быть в Украинской православной церкви, должны называться Русской православной церковью в Украине.

«Что мы будем требовать? Чтобы в Украине была Украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием «украинская», являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна православная церковь, а вторая православная церковь должна называться на русской. Тем более, богослужения совершаются на церковнославянском языке, проповедь - на русском, защищают интересы на востоке на востоке русские», - подчеркнул глава УПЦ КП.

Он также отметил, что сейчас Москва под видом защиты православных будет пытаться вмешаться в украинские церковные дела и нагнетать ситуацию вокруг процесса получения томоса. По его словам, украинская сторона не допустит никакого насилия.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов заявил, что недавнее решение синода Вселенского патриархата отменило юрисдикцию Русской церкви над украинским епископатом, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей они принадлежали раньше, и должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий.
ForUm

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