В ночь на 7 ноября в Бердянске на улице Греческой в автомобиле произошел пожар с последующим взрывом, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 1:19.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит автомобиль «АЗЛК 2141» на общей площади 5 кв.м., в результате чего произошел взрыв газовой установки в автомобиле.

В 1:29 пожарные локализовали возгорание, а в 1:34 - полностью ликвидировали.

Вследствие событий никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту соответствующие органы ведут расследование.