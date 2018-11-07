Народные депутаты фракции партии «Блок Петра Порошенко», против которых руководство Российской Федерации ввело персональные санкции, совместно составили письмо - ответ президенту РФ Владимиру Путину, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Как народные депутаты фракции БПП, мы решили дать ответ Путину в старинном украинском стиле, который еще в 17 веке показали наши предки запорожцы. В то время они ответили султану славно известным письмом. Его текст сегодня полностью подходит для того, чтобы нам ответить Путину», - заявил с трибуны парламента заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко.

В письме Путину депутаты, в частности, отметили: «Ты, президент, черт московский и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к черту рыцарь, когда голым задом ежа не умертвишь. Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь. Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой. Вот так тебе украинский народ высказал, плюгавый. Не будешь ты и свиней крестьянских пасти... ».

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».