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Экзарх Константинопольского патриархата в Турции, митрополит Сотирий назвал действия Русской православной церкви, которая разорвала отношения с Вселенским партиархатом, «сатанинскими».

По его словам, никто, кроме местного эпископа, «не имеет права давать указания, в какие храмы ходить, ни, тем более, с угрозами запрещать вам причащаться в каких-либо храмах», сообщает «Новое Время» со ссылкой на Alanya Orthodox.

«Их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и его церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями», - говорится в обращении турецкого митрополита.

По мнению иерарха, решение Синода РПЦ разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом не имеет никакой силы «перед Христом и единой святой церковью».

Напомним, 15 октября Синод Русской православной церкви принял решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.
ForUm

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