Сразу после нападения прокремлевского провокатора Грэма Филлипса на посла Украины в Австрии Александра Щербу у здания дипучреждения в Вене была вызвана полиция, которая зафиксировала инцидент и соответствующую жалобу.

Об этом сообщил сам Щерба, передает Укринформ.

«Полицейские зафиксировали мою жалобу и записали показания. Каковы дальше будут действия полиции, то уже другое дело», - сказал дипломат.

По словам Щербы, полиция должна знать о таких инцидентах. «Человек приходит к иностранному посольству, кричит, что посол от него прячется, а когда посол выходит, то начинает оскорблять его словесно, а потом и вообще толкать. Полиция об этом должна знать», - отметил он.

Напомним, 5 ноября Филлипс пытался спровоцировать на драку украинского посла в Австрии Александра Щербу.