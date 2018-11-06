Сотрудники Морского отдела Пограничной службы Польши задержали 42-летнего гражданина Польши, который использовал поляков и иностранцев, в том числе украинцев для выполнения принудительной работы на стройках, сообщает «Польское радио».

Его жертвами стали 540 человек, которые не получили по меньшей мере 4,5 млн злотых (более 1 млн евро) заработной платы и других выплат.

На след преступной деятельности 42-летнего мужчину польские пограничники наткнулись год назад во время проверки фирмы в Вейгеровском уезде Поморского воеводства. Человек через объявления находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

Сначала эти лица работали в фирме мужчины, где из них выбирали тех, кому больше нужна была работа, а также послушных и податливых влиянию и манипуляциям. Таких работников фирма отправляла на работу на стройки в Польше и Швеции.

По информации следствия, с работниками не подписывали соглашения или заключали их на непонятном для них языке, часто отбирали их паспорта и другие документы, а зарплату не платили вообще или только ее небольшую часть.

Когда работники напоминали о зарплате, им угрожали депортацией или безосновательно обвиняли в краже, посылая заявления в правоохранительные органы. 42-летний мужчина организовал даже обязательные рабочие собрания, во время которых запугивал, унижал, оскорблял и даже бил работников.

По словам следствия, с 2016 года до осени 2018-го 42-летний мужчина использовал для принудительной работы как минимум 540 человек, а невыплаченная зарплата и другие выплаты достигли как минимум 4,5 млн злотых.

Организатор мошенничества использовал эти средства для развития своей законной хозяйственной деятельности. По словам следствия, ему в этом помогали две женщины, которые осуществляли десятки банковских операций между несколькими сотнями банковских счетов для сокрытия источника происхождения средств.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение в торговле людьми, за что ему грозит минимум 3 года лишения свободы. Женщин обвинили в отмывании денег. За это предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы.