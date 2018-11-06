также в разделеМир
ЕС может ввести санкции против Италии 26
Лукашенко заявляет, что в Беларуси не будет военной базы РФ 43
Французские силовики задержали 6 человек, планировавших нападение на Макрона 12
Лукашенко обещает «что-то разместить» в ответ на базу США в Польше 42
Самолеты РФ устроили провокацию во время учений НАТО 97
Польша может запретить въезд в страну иностранцам без прививок 36
Во Франции умер основатель LVMH 27
На месте крушения Boeing в Индонезии нашли останки 105 погибших 37
Санкции США против Ирана вступили в силу 22
Tesla начинает производство электромобилей в Китае 41
Китайцы начинают строить аэропорт в Антарктиде 113
В США камера видеонаблюдения сняла «телепортацию» 296
Xiaomi выпускает на рынок «бюджетные» ноутбуки на Windows 10 38
Илон Маск испытал туннель для автомобилей под Лос-Анджелесом 116
В Великобритании сорван джекпот почти в $100 миллионов 28
Драма «Крид 2»: Рокки Бальбоа вновь встретится с Иваном Драго 22
Рейтинг партии Меркель вырос 37
Масштабное ДТП в Китае: Грузовик врезался в 30 автомобилей 19

Рост экономических и военных возможностей Китая, а также агрессивное поведение России, заставили Запад вспомнить о реалиях Холодной войны. Но по словам Председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, говорить о возвращении тех времен рано. Об этом он сказал во время выступления перед студентами Дюкского университета в городе Дарем, Южная Каролина, сообщает УНИАН.

Он признал, что в 90-х годах говорили о «конце истории» потому, что после распада СССР у Америки фактически не было соперников на международной арене. Теперь же Россия и Китай снова заняли эту роль. Однако, это все же не Холодная война.

«Соревнование не обязательно должно быть конфликтом. Но теперь существуют две страны, которые могут бросить вызов нашей способности проецировать силу. Поэтому ситуация изменилась после 90-х годов», - отметил американский генерал.

Впрочем, по его мнению, такое трехстороннее соперничество не будет длиться долго. И за считанные годы игра России в «большую глобальную силу» закончится. А соревноваться американским военным придется только с Китаем.

«Если посмотреть на Китай, на его демографию и экономику, можно сказать, что его способность придерживаться нынешнего курса значительно стабильнее. Оценивая то, что он сделал в измерении повышения военных возможностей на протяжении последних нескольких лет, я бы ожидал, что Пекин продолжит этот курс. И когда я смотрю на 2025 или 2035 год, показателем, относительно которого мы будем оценивать нашу способность выполнять свою работу как военные, будет скорее путь к наращиванию сил Китая, а не России. Потому что по тем же причинам россияне вряд ли смогут долго поддерживать свою нынешнюю деятельность. У них есть проблемы с демографией и экономикой. И я не думаю, что Россия будет представлять серьезную угрозу в 2025 или 2035 году, как Китай», - пояснил Данфорд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги