2-3 ноября осуществлена направленная хакерская атака на официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в результате которой неизвестные получили доступ к панели управления сайтом, сообщает пресс-служба МинВОТ.

«Используя возможности панели управления, были модифицированы некоторые страницы сайта МинВОТ для распространения спам-контента. Сейчас атаку удалось остановить. Доступ к панели управления сайта ограничен, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии. Проводится анализ утраченной информации», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это уже не первые попытки злоумышленников. В течение нескольких месяцев хакеры неоднократно пытались взломать пароли к аккаунтам в социальных сетях ведомства.

По предварительным оценкам специалистов, недавние злонамеренные действия были связаны с заявлениями министра Вадима Черныша, которые он сделал 1 ноября 2018 во время визита в Боснию и Герцеговину, а для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации.

Во время общения с ведущими балканскими и европейскими СМИ Черныш заявил: «Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах. Для этого используется история, экономика и культура: из них РФ хочет изменить ситуацию и политические настроения ряда европейских стран. Например, в военной доктрине РФ говорится о разрушении политических союзов».

Кроме этого, в интервью ведущим европейским СМИ министр акцентировал внимание на том, что все балканские страны, в том числе Босния и Герцеговина, являются целевыми странами для российского влияния.

«Вскоре после публикации на сайте МинВОТ информации о визите министра на английском языке, начались попытки взлома и блокировки работы сайта. В данный момент мы почти восстановили работу сайта и просим следить за обновлением информации на сайтах министерства в социальных сетях Facebook и Twitter», – сказан ов сообщении.