Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
«Завершили. Будем открывать материалы для ознакомления», - сказал он.
По его словам, после этого ему будет вручен обвинительный акт, и дело будет передано в суд.
Сроки передачи дела в суд собеседник не уточнил.
Напомним, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным Бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что «невозможно найти то, чего нет». Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку.
Соломенский районный суд Киева отпустил министра на поруки.
Позже НАБУ обнародовало фрагменты переписок Омеляна, которые, по мнению следователей, указывают на сокрытие им своих активов.
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