Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило народного депутата Вячеслава Богуслаева прибыть для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба НАПК, Богуслаев приглашен 8 ноября 2018 в 10:00.

«Нацагентство установило, что находясь в статусе народного депутата Украины, то есть лица, уполномоченного на выполнение функций государства, Богуслаев несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, в связи с приобретением здания с бытовыми и хозяйственными сооружениями, а также движимого имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов», - говорится в сообщении.

Таким образом, действия Богуслаева подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Национальном агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.