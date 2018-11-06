Из 170 парламентариев, которые получают компенсацию на аренду жилья в столице, почти 120 задекларировали миллионы сбережений. И не менее 25 из них точно имеют, где жить в Киеве или в элитном пригороде. Так происходит, потому что аппарат парламента насчитывает компенсацию, не проверяя, есть ли в собственности депутата или его семьи столичное жилье, говорится в расследовании программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

По закону, который парламентарии приняли сами для себя, те из них, кто не владеет жильем в столице и 30 километрах вокруг, имеют право на компенсацию из бюджета. То есть из денег налогоплательщиков. Ежемесячно - 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице «Киев». За один день насчитывается 650 гривен.

И среди получателей такой компенсации оказываются не только официальные миллионеры, но и официальные владельцы жилья в столице или 30-километровой зоне вокруг Киева.

К примеру, бывший регионал, а ныне член депутатской группы «Воля народа», Игорь Молоток, который вместе с семьей задекларировал у 20 млн гривен сбережений и лично владеет загородным имением в селе Романков под Киевом. Несмотря на это он ежемесячно получает бюджетную компенсацию за аренду жилья.

В комментарии программе нардеп Молоток сначала пытался объяснить компенсацию тем, что его имение слишком далеко от Киева. На самом деле эта недвижимость расположена менее чем за 30 километров от Верховной Рады. Поэтому компенсация на жилье в его случае – это прямое нарушение закона.

Когда журналисты напомнили об этом, Молоток вспомнил о ремонте. Мол, из-за ремонта он не может пользоваться домом. Этот аргумент тоже не выдерживает критики, потому что в рабочие дни утром у загородного дома стоят иномарки, и в Киеве жена депутата владеет квартирой на полторы сотни квадратов.

Ремонтом в киевской квартире рыночной стоимостью несколько миллионов гривен оправдывает получение компенсации за жилье и нардеп от «Народного фронта» Владимир Шкварилюк. Он с женой купил эту квартиру в июле 2016 года. В прошлом году семья пополнила автопарк из двух «Вольво» и «Тойоты» новыми «Мерседесом» и «БМВ». Но от ежемесячной компенсации Шкварилюк не отказался. Мол, ремонт в квартире, приобретенной два года назад, еще не закончился.

У оппоблоковца Дмитрия Колесникова и его жены – две квартиры почти на две с половиной сотни квадратов в столичном доме возле НАБУ.

«Я живу в городе Кривой Рог. Приезжаю в Киев и имею право, как народный депутат на номер в гостинице», - объясняет получение компенсации Дмитрий Колесников. И когда слышит о киевской квартире в доме у НАБУ – прячется в кулуарах Верховной Рады, куда журналистов не пропускают.

У одного из самых богатых депутатов Верховной Рады бывшего регионала, а ныне члена партии «Возрождение» Евгения Геллера - целый дворец с собственным парком в Козине. Геллер задекларировал более 200 млн гривен сбережений. Но его фамилия ежемесячно появляется в списках депутатов, которые получают компенсацию за аренду жилья в Киеве.

Подобным образом действует и владелец столичной квартиры Аркадий Корнацкий из БПП (задекларировал 57 млн сбережений). Так делает Александр Пресман, состояние семьи которого составляют почти 80 млн гривен, без учета «Майбаха», «Бентли», «Порше Кайен», «Рэнж Ровера» и, конечно, столичной квартиры.

Некоторые из депутатов предусмотрительно оформили недвижимость на родственников. Так, нардеп от БПП Руслан Демчак, который имеет 136 млн гривен сбережений, получает ежемесячно по 20 тыс. гривен компенсации на жилье, ведь формально на него оформлена лишь небольшая квартира на Винниччине. А вот имение под Киевом, с бассейном и спортивной площадкой, которым он пользуется, записано на его отца, бывшего учителя физкультуры.

Работники, обслуживающие загородную недвижимость, подтверждают, что парламентарий Демчак живет в этом доме, а его автомобиль отправляется утром именно отсюда.

Максим Поляков, фигурант «янтарного дела», тоже ежемесячно получает по 20 тыс. гривен компенсации, поскольку якобы не имеет жилья в столице. «Я по закону должен получать. Нет у меня в Киеве жилья», - говорит он.

Зато детективы Антикоррупционного бюро установили, что нардеп Поляков живет в пентхаусе на 227 м2 в столичном жилом комплексе «Кристалл Парк». Официально - это квартира сестры Полякова. Но деньги на покупку пентхауса, который, кстати, стоил почти 11 млн гривен, сестра Полякова получила от помощницы самого Полякова.

Охранник ЖК «Кристалл Парк» не отрицал, что Поляков пользуется этими апартаментами.

Киевские квартиры записали на жен и другую родню и получают компенсацию нардепы-миллионеры: Вадим Нестеренко (БПП), Антон Киссе (Возрождение), Виталий Барвиненко (Возрождение), Станислав Березкин (депутатская группа «Воля народа»), Игорь Бриченко (Народный Фронт) Александр Долженков (Оппозиционный блок), Юрий Одарченко (Батькивщина), Иван Рыбак (БПП), Владислав Севрюков (БПП), Олег Мусий (внефракционный).

Депутатскую недвижимость, зафиксированную в их общедоступных декларациях, аппарат Верховной Рады, который и насчитывает компенсации, даже не ищет. Договоров аренды той недвижимости, которая оплачивается из бюджета, в аппарате ВР тоже не просят. И вообще говорят, что народные избранники не обязаны отчитываться о расходовании компенсационных средств.

«Предоставление народным депутатам Украины справок от гостиницы или владельца жилья для отчетности о потраченных средствах, а также проведения проверок Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины Законом Украины «О статусе народного депутата» не предусмотрено», - отметил первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Петр Боднар.