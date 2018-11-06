Прокуратура решила засекретить все решения судов по делу о взрыве на арсенале Министерства обороны около Ични Черниговской области.

Об этом говорится в ответе Военной прокуратуры на запрос Українських Новин.

«Прокурором в уголовном производстве... вынесено постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)», - сказано в нем.

Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованным решениям судов по делу о взрывах на арсенале.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

Вечером 10 октября пожар был полностью ликвидирован.