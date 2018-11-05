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Одной из основных версий стрельбы в Луцке следствие рассматривает бандитские разборки двух групп, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия», - сказал замначальника облполиции, начальник следственного управления Александр Климовский.

Самое суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Полицейские установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка.

Полиция также просит граждан, которым известна какая-либо информация об этом событии, безотлагательно сообщить на линию службы «102».

Напомним, сегодня днем в Луцке произошла стрельба на автомойке, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения.
ForUm

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