Общественная активистка Катерина Гандзюк умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.
Об этом сообщается на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.
«Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений», - говорится в сообщении.
Церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в 14:00 в среду, 7 ноября.
Напомним, расследованием убийства Гандзюк займется СБУ.
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