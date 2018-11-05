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Общественная активистка Катерина Гандзюк умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

Об этом сообщается на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

«Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений», - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в 14:00 в среду, 7 ноября.

Напомним, расследованием убийства Гандзюк займется СБУ.
ForUm

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