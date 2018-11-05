также в разделеОбщество
5 ноября. Картина дня 8
Украинских водителей призвали сменить летние шины 8
Убийство Гонгадзе: Минюст проверяет всех топ-чиновников того времени 7
Названа причина смерти Гандзюк 42
НАБУ все-таки вручило повестку Мартыненко 11
Швейцария выдала украинца, подозреваемого в мошенничестве на 800 миллионов 15
СБУ заявила о разоблачении пропагандистов, которые могли повлиять на выборы 33
Пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины 51
Украинку приговорили к пожизненному в Малайзии 418
Боевика «Оплота» проговорили к 3 годам тюрьмы 18
После смерти Гандзюк в ЕС призвали украинскую власть защитить активистов 57
В Украине уже создали 838 объединенных теробщин 18
Смерть Гандзюк: Активисты требуют отставки Луценко и Авакова 70
Украинская армия – в десятке сильнейших в Европе 39
Незаконный приказ министра Гриценко: 12 тысяч семей военнослужащих не получили жилье 96
Возле арсенала ВСУ обезвредили беспилотник 54
Украинцы поздравляют в Facebook Митрополита Онуфрия с 74-летием 39
Кириленко: Хуг всегда был на стороне РФ 147

Госпродпотребслужба получила предварительные результаты обследований овец, которых после возвращения турецкой стороной содержатся на территории Тульчинского филиала ГП «Ветсанзавод» (Винницкая область). Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе ведомства.

«Результаты лабораторных исследований крови свидетельствуют о том, что таких опасных инфекционных болезней как ящур, оспа, блутанг у овец не обнаружено», - говорится в сообщении.

Вместе с этим, лабораторные исследования показали наличие у четырех животных заболевания инфекционным эпидидимитом баранов. Согласно требованиям действующей Инструкции о мерах профилактики и ликвидации бруцеллеза животных, подлежат сдаче на убой все животные, которые дали положительную реакцию на данное заболевание.

В хозяйстве, где содержатся животные, согласно указанной Инструкции должны проводить комплекс необходимых мероприятий по его оздоровлению от указанного заболевания.

Исследования на другие заболевания продолжаются.

Напомним, в начале октября груз с живыми овцами в порту Черноморск был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1760 грн.
26
Теги