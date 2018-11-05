Госпродпотребслужба получила предварительные результаты обследований овец, которых после возвращения турецкой стороной содержатся на территории Тульчинского филиала ГП «Ветсанзавод» (Винницкая область). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

«Результаты лабораторных исследований крови свидетельствуют о том, что таких опасных инфекционных болезней как ящур, оспа, блутанг у овец не обнаружено», - говорится в сообщении.

Вместе с этим, лабораторные исследования показали наличие у четырех животных заболевания инфекционным эпидидимитом баранов. Согласно требованиям действующей Инструкции о мерах профилактики и ликвидации бруцеллеза животных, подлежат сдаче на убой все животные, которые дали положительную реакцию на данное заболевание.

В хозяйстве, где содержатся животные, согласно указанной Инструкции должны проводить комплекс необходимых мероприятий по его оздоровлению от указанного заболевания.

Исследования на другие заболевания продолжаются.

Напомним, в начале октября груз с живыми овцами в порту Черноморск был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней.