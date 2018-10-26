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Груз с живыми овцами в порту Черноморск был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней и будет утилизирован, сообщает Госпродпотребслужба.

В ведомстве разъяснили, что 6 октября груз ООО «УКРАНИКСАР» в количестве 300 овец пересек государственную границу Украины в режиме «экспорт» в Турцию в зоне обслуживания пограничного инспекционного пункта ветеринарной медицины № 9 (5 терминал морского торгового порта «Черноморск»).

12 октября животных вернули в Украину на терминал отправления, поскольку турецкая сторона груз не приняла.

Официальные органы Турции не предоставили информации о причинах возвращения данных животных.

Госпродпотребслужба направила нотификацию в компетентный орган Турции о предоставлении разъяснений причин непринятия товара и обратилась с просьбой принять меры для предотвращения возникновения в дальнейшем подобных необоснованных барьеров в двусторонней торговле.

Согласно сообщениям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Турции регистрируются вспышки опасных болезней животных, таких как ящур, оспа овец и другие.

В Украине действует запрет на ввоз из Турции восприимчивых к указанным заболеваниям живых животных, продукции и сырья из них.

«Возвращение данного груза на территорию Украины невозможно, ввиду угрозы распространения особо опасных болезней животных», - пояснили в ведомстве.

При этом только 24 октября было получено обращение руководителя ООО «УКРАНИКСАР» Елены Севинч относительно утилизации возвращенных животных. Отмечается, что обращение владельца груза необходимо для осуществления каких-либо действий с ним.

25 октября первый зампредседателя Госпродпотребслужбы в соответствии с обращением дал поручение по обеспечению идентификации груза, сопровождению при перевозке животных с территории морского порта к месту утилизации (Тульчинский филиал ГП «Укрветсанзавод» в Винницкой области.

Также по этому поводу проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черноморском городском совете Одесской области.
ForUm

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