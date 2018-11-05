также в разделеОбщество
Стали известны результаты обследования возвращенных Турцией овец 4
Пропагандист Филлипс пытался спровоцировать на драку посла Украины 26
Украинку приговорили к пожизненному в Малайзии 35
Боевика «Оплота» проговорили к 3 годам тюрьмы 14
После смерти Гандзюк в ЕС призвали украинскую власть защитить активистов 51
В Украине уже создали 838 объединенных теробщин 13
Смерть Гандзюк: Активисты требуют отставки Луценко и Авакова 45
Украинская армия – в десятке сильнейших в Европе 34
Незаконный приказ министра Гриценко: 12 тысяч семей военнослужащих не получили жилье 65
Возле арсенала ВСУ обезвредили беспилотник 48
Украинцы поздравляют в Facebook Митрополита Онуфрия с 74-летием 33
Кириленко: Хуг всегда был на стороне РФ 119
НАБУ вызывает Мартыненко на допрос 36
Руководителя львовского вуза поймали на крупной взятке 28
В Раде хотят создать комиссию по расследованию убийства Гандзюк 26
В Беларуси за поставку санкционных продуктов в РФ арестовали украинца 33
Полиция передала дело Гандзюк в СБУ 40
Адвокат: Результаты экспертизы о причине смерти Гандзюк будут известны через два дня 41

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских Интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора.

По данным пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов.

«Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовым беспорядкам. Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержки террористов «Д/ЛНР», - говорится в сообщении.

 

 

По замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход будущих выборов Президента Украины.

Служба безопасности Украины призвала граждан быть внимательными, не поддаваться негативному информационному воздействию со стороны подконтрольных спецслужбам РФ пропагандистов и не способствовать злоумышленникам в распространении фейковых «новостей» и пропаганды.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2600 грн.
9
Теги