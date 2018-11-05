Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских Интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора.

По данным пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов.

«Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовым беспорядкам. Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержки террористов «Д/ЛНР», - говорится в сообщении.

По замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход будущих выборов Президента Украины.

Служба безопасности Украины призвала граждан быть внимательными, не поддаваться негативному информационному воздействию со стороны подконтрольных спецслужбам РФ пропагандистов и не способствовать злоумышленникам в распространении фейковых «новостей» и пропаганды.