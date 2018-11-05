В Киеве задержан 38-летний винничанин, который бросал камни в окна здания Генеральной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, наряд охраны остановил правонарушителя и вызвал патрульных полицейских.

Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания на улице Резницкой. Нарушитель – 38-летний житель Винницы – оказался на месте, его доставили в Печерское управлениея полиции.

Сейчас с мужчиной общаются правоохранители и отбирают объяснения. После окончания проверки его действиям будет дана правовая квалификация.