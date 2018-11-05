Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что гривня продолжит девальвировать в 2019 и 2020 годах.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch о присвоении предварительных рейтингов ожидаемым евробондам «Нафтогаза Украины», сообщает «Новое Время».

Среди предположений, на который основывается рейтинг, есть пункт о том, что украинская нацвалюта продолжит падение.

Так, курс гривни девальвирует с 27,4 грн/$1 в 2018 году до 30,7 грн/$1 в 2019 году и до 32,3 грн/$1 – в 2020 году.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривни к доллару на конец нынешнего года на уровне 29,5 грн/долл., на конец 2019 обменный курс составит 30,30 грн/долл., на конец 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.